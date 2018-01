Der Nachrichtendienst will also aufklären – und stößt dabei trotzdem immer wieder an seine eigenen Grenzen. Denn auch wenn die Zeiten, in denen nicht einmal der eigene Ehepartner wusste, wenn der oder die Angetraute beim BND war, vorbei sind, kann die Behörde nach wie vor nicht alle ihre Karten offen legen. Fotografiert werden sollen weder Willkomm noch sein Begleiter, letzterer möchte auch namentlich nicht in der Zeitung stehen.

Nicht zu viele Details verraten

Und auch den Studenten dürfen die beiden nicht zu viele Details über ihre Karriere verraten. "Wir können nur bis zu einer gewissen Tiefe darüber reden, was wir gemacht haben", so Willkomm. Was die Studenten wissen dürfen: Willkomm ist seit über 25 Jahren beim BND, 20 davon verbrachte er mit der "Beschaffung von Informationen, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind", wie es im ersten Paragraf des Gesetzes über den Bundesnachrichtendienst heißt. Sein Kollege ist als Jurist beim BND.

Und so erzählen die Beiden den Studenten über die Geschichte, Rechtsgrundlage, Aufträge, Einstiegsmöglichkeiten und Gehalt beim Nachrichtendienst – immer natürlich ohne zu viel zu verraten. Auch bei den Anforderungen an die Bewerber gibt es nur einige konkrete Eckpunkte: Kommunikativ sollten sie sein, fachlich qualifiziert und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Im Idealfall bringen sie Sprachkompetenzen mit und interessieren sich für Außenpolitik und fremde Kulturen. Wichtig ist außerdem natürlich die Fähigkeit, Dinge für sich behalten zu können.

Dass sich der BND auch über solche Kriterien hinaus seine Bewerber ganz genau anschaut, scheinen viele Studenten zu wissen, doch bei Detailfragen wird es wieder schwierig mit der absoluten Transparenz.

BND ohne Geheimagentenmythos

Ob eine doppelte Staatsangehörigkeit bei der Bewerbung zum Problem werden könnte, will eine junge Frau aus dem Publikum wissen. Das komme ganz darauf an, so Willkomm: "Wir prüfen jeden Einzelfall." Ähnlich sind die Antworten auf Fragen nach Vorstrafen, längeren Auslandsaufenthalten und auch Profilen auf sozialen Netzwerken.

Trotzdem scheint der BND auch ohne Geheimagentenmythos als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Das gut gefüllte Audimax leert sich bis zum Ende der rund zweistündigen Veranstaltung nur unwesentlich. Wie viele Studenten danach nach Hause gingen und ihre Facebook-Einträge auf Nachrichtendienst-Qualitäten überprüften, ist nicht überliefert.

Lesen Sie auch: OEZ-Prozess: Angehörige verlassen unter Tränen den Gerichtssaal