Und auch gegen die Eintracht aus Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr, AZ-Liveticker) glaubt Lauth an eine Chance - aus gegebenem Anlass: "Das wird ein Heimspiel vor vielen Löwen, ich hoffe, dass die Fans alle rausgehen. Diese Stimmung müssen die Spieler positiv aufsaugen. Wir hatten ja schonmal so ein Spiel gegen Braunschweig... das haben wir auch gewonnen." Das Duell, von dem Benny Bomber spricht: Im vergangenen Jahr siegten die Sechzger - ebenfalls am 31. Spieltag - gegen die Braunschweiger. Sein Nachfolger Rubin Okotie erzielte damals kurz vor Schluss den Siegtreffer. Wer jetzt, zumindest im Abstiegs-Endspurt, in Lauths Fußstapfen treten kann?