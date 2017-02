Rekord bei Wintertransfers Bundesliga investiert über 90 Millionen Euro

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Brasilianer Walace beim Hamburger SV bereits sein erstes Training absolviert. Der Mittelfeldspieler war am Tag zuvor bei 30 Grad in Porto Alegre aufgebrochen und Stunden später bei Schneetreiben in Hamburg gelandet. "Ich brauche schon ein paar Tage, um mich hier einzugewöhnen", kommentierte er das für ihn ungewohnte Weiß. Viel Zeit, sich an die großen Temperaturunterschiede zu gewöhnen, wird der Mittelfeldspieler jedoch nicht haben. Schließlich wird er beim Kampf seines Teams um den Klassenverblieb dringend gebraucht. In ihrer Not griffen die Hamburger im Winterschlussverkauf tief in die Vereinskasse.