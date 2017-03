Reise-Trend Alle Mann an Deck: Gay-Kreuzfahrten boomen

Mittelmeer-Kreuzfahrt nach Griechenland

Welche Erwartungen hat ein Kreuzfahrer an einen Urlaub auf dem Wasser? Sonne, Meer, Cocktails mit Schirmchen, Pool und Landgänge? Eine schwule Kreuzfahrt vereint all diese Dinge - mit der ein oder anderen Drag-Queen mehr - und verwandelt das Schiff in einen bunten Community-Kosmos. Bereits vor 20 Jahren lichteten die ersten Kreuzfahrten für Homosexuelle ihren Anker - allerdings eher mit amerikanischem Publikum, da vornehmlich englisches Unterhaltungsprogramm geboten war. Heute kreuzen die Schiffe auch im europäisch-sprachigen Raum und gewinnen zunehmend an Zulauf. Individuelle Revue- und Showprogramme an Bord mit szenebekannten Künstlern und DJs bieten immer mehr Abwechslung.