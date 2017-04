Reise Thailands Süden: Probier’s mal mit Gemütlichkeit...

Menschen schreien, rufen um Hilfe. Von seiner Frau Peng fehlt jede Spur. Während er seine Erinnerungen schildert, rollen ihr Tränen über die Wange. Es sind die schlimmsten Stunden im Leben des Paares. Kanit rettet sich schwimmend zur Hauptstraße. Erst am Abend kann er seine Frau im Krankenhaus in die Arme nehmen. Auch Peng hat es aus den Wassermassen geschafft. Doch viele andere schafften es nicht. Insgesamt 230.000 Menschen riss der Tsunami in den Tod.

Das Hotel lag in Trümmern

Auch Kanit und Peng mussten um fünf Mitarbeiter und einen Urlauber trauern. Ihr Hotel lag in Trümmern, sowie der gesamte Küstenstreifen Khao Laks. Ans Aufgeben dachten die beiden aber nicht. Sie bauten alles wieder auf. Nur zwei Jahre nach dem Tsunami eröffnen sie wieder. Andere tun es ihnen gleich. So ist von den Spuren des Tsunamis inzwischen nichts mehr zu sehen. Nur der steile Strand, den die wuchtigen Wellen formten, und Warnschilder zeugen noch von der verheerenden Katastrophe.

Heute hat Thailand ein Frühwarnsystem. Khao Lak ist eine ruhige Urlaubsregion. Volle Partystrände wie auf Phuket oder Koh Samui gibt es nicht. Hier kann man sich erholen, einen Tauch- oder Schnorchelausflug machen und eine traditionelle Thai-Massage genießen.

Abwechslung bietet ein kultureller Abstecher nach Phuket. Von Khao Lak aus dauert die Fahrt rund eineinhalb Stunden. Phuket, Thailands größte Insel, hat etwa 320.000 Einwohner. Die gleichnamige Stadt ist geprägt vom Erbe chinesischer und portugiesischer Einwanderer. Goldverzierte und farbenfrohe chinesische Tempel zieren Phuket. In der Altstadt mit ihren kleinen Läden und Cafés stechen die bunten Häuser im Kolonialstil ins Auge. In den Restaurants und Garküchen der Stadt lässt sich die traditionelle thailändische Küche genießen. Viel Reis, viel Fisch, viel Huhn, viel Gemüse, viel Chili, viel Curry – und noch mehr Gewürze. Nichts für empfindliche Gaumen.

"Bhumipol wird uns nie richtig verlassen"

Und immer allgegenwärtig: der am 13. Oktober 2016 gestorbene König Bhumibol Adulyadej. Sein Konterfei prangt an allen Ecken. Wer bereits dachte, die Begeisterung der Briten für ihre Queen sei nicht zu überbieten, der hat die spezielle Beziehung der Thailander zu ihrem Königshaus noch nicht erlebt. "Er war der Vater aller Thailänder", schwärmt Reiseleiterin Kannika von Bhumibol. Übrigens: Nachnamen sind in dem südostasiatischen Land nebensächlich. "Sie sind viel zu lang", scherzt Kannika. 70 Jahre lang saß Bhumibol auf dem Thron. "Er wird uns nie richtig verlassen", sagt Kannika.

Die einjährige Staatstrauer dauert noch bis Oktober. Für die Bestattung wird extra ein pompöses Krematorium in Bangkok gebaut. Im September soll es fertiggestellt werden. Formell in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist bereits Maha Vajiralongkorn. Die feierliche Krönung findet erst nach der Trauerperiode statt. In München ist der 64-Jährige kein Unbekannter. Das Blaublut besitzt zwei Millionen-Villen am Starnberger See und fiel immer wieder durch Eskapaden auf. Von einem Skandal-Prinzen will man in Thailand aber nichts wissen. Bilder, die Vajiralongkorn bauchfrei, mit Tätowierungen und in verwaschenen Jeans zeigen, halten viele Thailänder für gefälscht.

Mit einer knapp einstündigen Bootsfahrt nach Koh Yao Noi kann man Stadtlärm und Verkehr wieder hinter sich lassen. Die kleine Insel ist touristisch noch wenig erschlossen. Bungalows liegen direkt am Strand. Zu Abend gegessen wird mit Blick auf das Meer und die steil aufragenden Kalksteinfelsen, die sich im Orange der untergehenden Sonne entzünden. Auf Koh Yao Noi will man nur eines: die Ruhe genießen und es sich wie Elefantendame Chom Poo gut gehen lassen.

Reiseinfos für den Thailand-Urlaub

Flug: Mit Thai Airways von Frankfurt direkt nach Phuket. Dauer: etwa zwölf Stunden. Preis: 500 bis 700 €.

Reisezeit & Temperaturen: Die Hauptregenzeit in Thailand ist zwischen Mai und November. Die beste Reisezeit ist also von Ende November bis Mitte April. Die Temperaturen liegen stets um die 30 Grad Celsius.

Unterkünfte:

(Vier-Sterne-Hotels)

TUI Sensimar Khao Lak Beachfront Resort: www.tui.com/hotels/tui-sensimar-khaolak-beachfront-resort-260108/hotelinformation/

Haadson Resort Khao Lak: www.haadsonresort.com

Elephant Hills Camp Khao Lak: www.elephanthills.com

Paradise Koh Yao Noi: www.paradise-kohyao.com

Politische Lage: Trotz Militärregierung stabil. Neuwahlen soll es noch 2017 geben.

Währung: Baht (1€ = 36 Baht).

