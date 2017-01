München - Am Sonntagnachmittag erreichte die Bundespolizei am Münchner Flughafen eine E-Mail des "Immigration Liaison Officers" an der britischen Botschaft in Berlin. Darin ließ der britische Beamte seine deutschen Kollegen wissen, dass er eine verdächtige Buchung auf einem Flug von München nach Manchester für den Abend desselben Tages ausgemacht habe.