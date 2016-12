Reise ein Geschenk von Papa Amerikanischer Jungschauspieler mit Koks am Flughafen erwischt

Standesgemäß flog der junge Mann aus Los Angeles in der ersten Klasse über München nach Berlin. Die Wartezeit von Ankunft im Erdinger Moos bis zum Boarding seines Anschlussfluges wollte der 23-Jährige dann auch in der First-Class-Lounge am Münchner Airport verbringen. Dazu musste er die grenzpolizeiliche Kontrolle in eben dieser Lounge durchlaufen.