Reihenweise sexuelle Übergriffe Skandal in britischem Herrenclub "Presidents Club"

Schon bei der Kleiderordnung für die 130 Hostessen fängt es an. Man solle schwarze Unterwäsche tragen, darüber ein knappes schwarzes Kleid, das tief ins Dekolleté blicken lasse. Ihre Smartphones sollten die Damen abgeben, auch eine Verschwiegenheitserklärung muss unterschrieben werden. Der Journalistin wird schnell klar, was die Heimlichtuerei soll: Bei der Spendengala kommt es reihenweise zu sexuellen Übergriffen.

Madison Marriage schreibt: "Ich wurde mehrere Male angegrapscht." Und: "Es waren Hände, die unter den Rock gingen, Hände auf dem Po und Hände auf den Hüften." Der schlimmste Vorfall, den sie von einer Kollegin gehört habe, sei ein Mann gewesen, der seinen Penis aus der Hose geholt und ihr gezeigt habe.

Eine der Animierdamen, die anonym bleiben will, sagt zum Sender ITV: "Sie haben uns wie Sex-Arbeiterinnen behandelt." Sie habe sich gefragt: "Ist das real? Passiert das wirklich?"

Diese Frage stellen sich seither viele in Großbritannien: Wie kann es – ausgerechnet in der Post-Weinstein-Ära – dazu kommen, dass es zum einen reine Herrenabende in diesem Rahmen gibt, und viel schlimmer: Fummeleien, anzügliche Aufforderungen und exhibitionistisch Akte in diesen Kreisen anscheinend akzeptabel sind?

Der Presidents Club ist eine Institution, die es seit 1985 gibt und die mehr als 20 Millionen Pfund an Spendengelder insbesondere für unterprivilegierte Kinder eingesammelt hat. Allein an dem besagten Abend kommen zwei Millionen Pfund zusammen. Jetzt aber will keiner mehr das gesammelte Geld haben. Das berühmte Kinderkrankenhaus "Great Ormond Street Hospital" hat die Spenden in Höhe von 530.000 Pfund zurückgewiesen. Auch andere distanzieren sich.

Besonders pikant: Der Berater im Erziehungsministerium, David Meller, ist jetzt zurücktreten, weil er ein Treuhänder des Presidents Club gewesen ist.

Der Presidents Club löst sich wegen des Skandals selbst auf

Und: Der Unterstaatssekretär für Familien und Kinder, Nadhim Zahawi (er hat vor seiner Amtszeit die Umfrage-Plattform YouGov mitgegründet), der beim dubiosen Gala-Dinner dabei war, aber die Veranstaltung früher verlassen haben soll, steht ebenfalls in der Kritik. Noch hat er seinen Job.

Premierministerin Theresa May ist entsetzt. Sie habe gedacht, Frauen als Objekte anzusehen, sei etwas, was die Gesellschaft längst hinter sich gelassen habe. Es gebe aber offensichtlich noch viel zu tun.

Nichts mehr zu tun gibt es dagegen für den Presidents Club. Der hat sich wegen des Skandals selbst aufgelöst. Chris Newlands, der Herausgeber der Financial Times, twittert dazu, sichtlich schadenfroh: "Jetzt müssen die reichen Männer wohl einen anderen Weg finden, ihre Frauen aufzupeppen."