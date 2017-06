Reicht eine Entschuldigung? "Respektlos und ekelhaft": T-Shirt-Zoff um Kendall und Kylie Jenner

Model Kendall Jenner (21) und ihre kleine Schwester Kylie (19) sind tüchtige Unternehmerinnen. Für ihre eigene Kollektion Kendall + Kylie haben die beiden jüngst die Linie "Rap vs. Rock" herausgebracht - mit T-Shirts, die nun für reichlich Ärger sorgen. Darauf sind bunte Kunstdrucke ihrer Gesichter über den Porträts von Musiklegenden wie den verstorbenen Rappern Tupac Shakur (1971-1996) und Notorious B.I.G. (1972-1997) sowie Rocker Ozzy Osbourne (68) oder der legendären Band The Doors ("Light My Fire" ) abgebildet. (Kendall und Kylie Jenner sind auch Autorinnen. Ihr erstes Buch "Time of the Twins: The Story of Lex and Livia" gibt es hier)