Ziel: Bis 2030 alle Schulden abbauen

Söder betonte, dass Bayern damit gut auf die teils großen finanziellen Herausforderungen in der Zukunft vorbereitet sei und immer noch "ein Ass im Ärmel" habe - sei es beim teuren Bau der zweiten Stammstrecke in München oder etwa in der Bildungspolitik. Die viel diskutierte Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren (G9) in Bayern werde nicht an finanziellen Fragen scheitern. "Wir können es uns leisten", sagte Söder. Wie viel den Freistaat die Abkehr vom Abitur nach acht Jahren (G8) kosten werde, sei aber noch offen und hänge letztlich an dem konkreten, aber noch nicht beschlossenen Konzept ab.