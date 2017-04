Regisseur mit 73 Jahren gestorben Jodie Foster: Tief erschüttert von Demmes Tod

"Ich bin sehr traurig"

Der 79-Jährige Hopkins erklärte in seinem Statement: "Ich bin wirklich schockiert und sehr traurig, von Jonathans Tod zu erfahren. Er war einer der Besten und außerdem ein wirklich netter Kerl, der so einen tollen Geist hatte. Mein Beileid an seine Familie."

Jonathan Demme war mehr als 40 Jahre in Hollywood tätig. Am 26. April starb er im Altern von 73 Jahren in New York. Es habe Komplikationen in Folge seiner Speiseröhrenkrebs-Erkrankung gegeben, heißt es in einem Statement seines Agenten. Er hinterlässt Ehefrau Joanne Howard sowie seine drei Kinder Ramona (29), Brooklyn (26) und Jos (21). Zu seinen bekanntesten Filmen zählen neben "Das Schweigen der Lämmer" (1991) auch "Philadelphia" (1993) oder "Rachels Hochzeit" (2008).