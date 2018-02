Nollenberger wird künftig wohl neben Sturmtank Kwasi Okyere Wriedt stürmen, der in der Hinrunde von Jupp Heynckes öfters zu den Profis mitgenommen wurde, sich aber nach der Verpflichtung von Sandro Wagner rein auf die zweite Mannschaft konzentrieren dürfte. Auch Wriedt kommt bereits auf zehn Treffer.

Nico Karger und Sascha Mölders trafen seltener

Neuzugang Nollenberger ist mit seiner bisherigen Bilanz besser unterwegs als die beiden besten Torschützen der Löwen. Nico Karger kommt bisher auf zehn Tore, Sascha Mölders auf neun. "Ich freue mich riesig auf die Chance, beim FC Bayern spielen zu dürfen und werde alles dafür tun, der Mannschaft beim Erreichen der Ziele zu helfen", sagte Nollenberger bei seiner Vorstellung an der Säbener Straße.

Klingt beinahe wie eine Drohung an die Grünwalder Straße. Dass die Bayern-Bosse, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß, die Reserve gerne in der Dritten Liga sehen würden, ist kein Geheimnis. Doch der Weg in jene Liga führt in dieser Saison nur über die Relegation - und Tabellenführer Sechzig.

Trotz neun Punkten Vorsprung bei einem Spiel mehr dürfte es spannend bleiben für die Sechzger in der Regionalliga Bayern. Ein Transfer wie ein Weckruf.

