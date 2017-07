Die Atmosphäre in der Regionalliga Bayern bezeichnet der Löwen-Coach als sehr speziell. "Es sind sehr enge Stadien, die Zuschauer sind nah dran. Dadurch bekommen die Spieler jeden Zuruf mit." Dabei setzt Bierofka in seinem vor allem aus ehemaligen U21-Akteuren bestehenden Team auf die "Achse" mit Jan Mauersberger, Timo Gebhart und Sascha Mölders: "Bei ihnen können die jungen Spieler Halt finden. Wir brauchen in kritischen Situationen ihre Erfahrung, um Ruhe in unser Spiel zu bringen." Das Match in der Memminger Arena ist mit 5.000 Zuschauern längst ausverkauft.