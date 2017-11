Bierofka sorgt sich um den Platz

"Wir haben versucht, die Spannung hochzuhalten. Ich denke schon, dass wir auf Spannung sind", erklärte indes Chefcoach Daniel Bierofka vor der anstehenden Partie. Rosenheim sei "eine Mannschaft, die eine ganz klare Handschrift hat". Der 38-Jährige sieht indes "die Problematik, dass der Platz in schlechtem Zustand sein wird, was beiden Teams nicht zugute kommt", erzählte der Sechzig-Trainer. "Rosenheim ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will."