München - Die Karten für das erste Saisonspiel der Löwen in der Regionalliga waren nach wenigen Minuten ausverkauft. 1.100 Karten standen den Gäste-Fans für das Spiel in Memmingen zur Verfügung – nach etwa einer halben Stunde war das Kontingent aufgebraucht. Der Frust der Anhänger war groß. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten für alle Fans, die das Spiel live sehen wollen. Der Auftakt der Sechzger gegen Memmingen am 13. Juli wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Anpfiff ist um 19 Uhr, die Übertragung beginnt eine halbe Stunde früher, um 18:30 Uhr.