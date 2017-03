Regierungserklärung im Bundestag Merkel über Türkei-Streit: Nazi-Vergleiche "unzumutbar"

Merkel wird ihn am Dienstag in Washington erstmals persönlich treffen. Die Kanzlerin machte sich für mehr Verantwortung in der Sicherheitspolitik stark. "Wir müssen als EU zu einem eigenständigen Krisenmanagement in unserer Nachbarschaft in der Lage sein" - nicht in Konkurrenz, sondern ergänzend zur Nato. Der Streit mit der Türkei betreffe Grundsätzliches, etwa Presse-, Rede- und Versammlungsfreiheit in der Türkei, so Merkel. "All das legt die ganze Bundesregierung in all ihren Gesprächen wieder und wieder auf den Tisch." Aber auch in solchen Kontroversen sei ein Zusammenhang mit den Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus "auf gar keinen Fall" zulässig.