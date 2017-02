Regensburg - Der Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) ist wieder auf freiem Fuß. Das Landgericht Regensburg habe den Haftbefehl gegen den 45-Jährigen unter Auflagen außer Vollzug gesetzt, teilte ein Sprecher des Gerichts am Dienstag mit. Wolbergs war im Zuge einer Korruptionsaffäre Mitte Januar verhaftet worden. In der Affäre geht es um eine Grundstücksvergabe an ein Bauunternehmen.