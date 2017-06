Auch die beiden ersten Viertelfinals bei den Damen wurden immer wieder unterbrochen. Sowohl die Begegnung zwischen Mladenovic und Bacsinszky auf dem Court Philippe Chatrier als auch das Duell zwischen der Dänin Caroline Wozniacki und Jelena Ostapenko aus Lettland auf dem Court Suzanne Lenglen mussten jeweils im zweiten Satz gleich zwei Mal gestoppt werden.

Im Halbfinale trifft Bacsinszky (27) am Donnerstag auf die acht Jahre jüngere Jelena Ostapenko. Als erste Lettin steht die ehemalige Turniertänzerin in der Vorschlussrunde eines Grand-Slam-Turniers. "Ich liebe euch alle, das ist wie im Märchen", sagte Ostapenko nach dem 4:6, 6:2, 6:2 gegen die frühere Nummer eins Caroline Wozniacki (Dänemark/Nr. 11).

Mladenovic und Bacsinszky hatten schon am frühen Nachmittag, als in Paris noch die Sonne schien, stark mit dem heftigen Wind zu kämpfen. Vor allem die Französin kam damit nicht zurecht, musste sich immer wieder den aufgewirbelten Sand aus den Augen reiben.

Erst Mitte des ersten Satzes kamen beide Spielerinnen mit den Umständen besser klar und lieferten sich einen packenden Schlagabtausch. Insgesamt konnte Mladenovic aber nicht an ihre starke Leistung gegen Titelverteidigerin Garbine Muguruza im Achtelfinale anknüpfen. Bacsinszky spielte variabler und nutzte nach 63 Minuten ihren ersten Satzball zum 6:4.

Auch im zweiten Satz und nach den Unterbrechungen wirkte die Französin irgendwie gehemmt. Bacsinszky blieb bei allem Chaos dagegen ruhig und schaffte bei der mit 33,8 Millionen Euro dotierten Veranstaltung zum zweiten Mal nach 2015 den Sprung in die Vorschlussrunde.

Warten auf das Dach

Die French Open verfügen als einziges der vier Grand-Slam-Turniere nicht über ein überdachtes Stadion. Deshalb waren bereits am Samstag zahlreiche Spiele wegen anhaltenden Regens unterbrochen oder komplett verlegt worden. Davon betroffen war auch die Drittrunden-Partie von Carina Witthöft gegen die Tschechin Karolina Pliskova.

Die Veranstalter des Sandplatz-Events in der französischen Hauptstadt planen seit Jahren eine Modernisierung der Anlage im Stade Roland Garros. Bis 2020 soll unter anderem das Stadion Philippe Chatrier ein Dach erhalten. Allerdings verzögerten sich die Maßnahmen bislang immer wieder, da es Klagen von Anwohnern und Naturschützern gegen die Neugestaltung des Areals unweit des Bois de Boulogne gibt.

Kerber nicht bei Ehrung in Paris

Rund eineinhalb Wochen nach ihrem Erstrunden-Aus bei den French Open in Paris wird Angelique Kerber in dieser Woche die Vorbereitung auf die Rasen-Saison aufnehmen. Dafür reist die in der Krise steckende Weltranglisten-Erste nach Mallorca, um auf der Anlage des dortigen WTA-Turniers zu trainieren.

Änderungen in ihrem Team nimmt Kerber vorerst nicht vor. Ihr langjähriger Coach Torben Beltz soll die Kielerin auf Wimbledon vorbereiten. Der Rasen-Klassiker beginnt am 3. Juli. An die Stätte ihrer jüngsten Niederlage kehrte Kerber am Dienstag nicht zurück. Das ITF World Champions Dinner des Weltverbandes in Paris sagte sie nach Angaben ihren Managements ab. Dort sollte Kerber am Abend als Spielerin des Jahres 2016 ausgezeichnet werden.

Nach dem Training auf Mallorca hat die Nummer eins der Welt bei einem Showkampf in Halle/Westfalen im Vorfeld des dortigen ATP-Turniers ihren ersten öffentlichen Auftritt nach den French Open. An der Seite des Österreichers Thomas Muster bestreitet sie am 17. Juni ein Mixed gegen Musters Landsfrau Barbara Schett und Michael Stich. Danach hat Kerber für das WTA-Turnier in Birmingham gemeldet.

