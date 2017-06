An anderen Stellen entspannte sich die Lage schon am frühen Morgen. So lief am Flughafen Tegel seit Freitagmorgen der Betrieb wieder normal. Ein unterspültes Haus in Charlottenburg, bei dem zwischenzeitlich Einsturzgefahr bestand, wurde am Morgen von Statikern wieder freigeben. Auch auf der viel befahrenen Stadtautobahn A100 gab es der Polizei zufolge nach mehreren nächtlichen Sperrungen keine Störungen mehr.

In Oranienburg sind mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter im Tagesverlauf gefallen und haben teilweise den Verkehr lahmgelegt. Foto: Julian Stähle/MAZ/dpa

Nicht nur in der Hauptstadt war Land unter

Doch nicht nur in der Hauptstadt war Land unter. Auch in Brandenburg regnete es scheinbar unaufhörlich - besonders betroffen war der Raum Oranienburg. Einige Schäden aus der Nacht kamen erst am Morgen zutage: So musste etwa die Kreisverwaltung Overhavel wegen technischer Probleme geschlossen werden. In die unteren Kellerräume, in denen die Server der Verwaltung stehen, sei Wasser gelaufen, teilte die Stadt Oranienburg mit.

In Mecklenburg-Vorpommern hatte der Starkregen einige Open-Air-Veranstaltungen am Donnerstagabend beeinträchtigt. In Wolgast musste zum Beispiel die Premiere der Schlossinselfestspiele abgebrochen werden. In Niedersachsen und Bremen waren einige Straßen vorübergehend nicht befahrbar, größere Schäden entstanden aber nicht.

In Hannover war die Medizinische Hochschule von den Wasserschäden betroffen. Eine Tiefgarage sowie die Zentralapotheke waren überschwemmt worden. Beim Reifenhersteller Continental und der Zentralen Polizeidirektion gab es ebenfalls einen Wassereinbruch.

Im Kreis Oldenburg in Niedersachsen stürzte das Dach einer Waschanlage unter den Wassermassen ein. Daraufhin war das gesamte Gebäude einsturzgefährdet. Verletzt wurde laut Polizei niemand. In Bremen liefen einige Gullydeckel über, auch wurden mehrere Straßen überschwemmt. Ein Baum stürzte auf ein parkendes Auto, verletzt wurde dabei aber niemand. Insgesamt sei Bremen von größeren Schäden verschont geblieben, teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch: Unwetter in Bayern verlaufen glimpflich