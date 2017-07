Regel geändert: Manchester: Ariana Grande erste Ehrenbürgerin

Manchester ehrt Pop-Star Ariana Grande (24, "One Last Time" ) auf eine ganz besondere Weise: Die US-Amerikanerin wird die erste Ehrenbürgerin der Stadt im Nordwesten von England. Das gab Stadtratschef Sir Richard Leese (66) am Mittwoch nach einer Abstimmung im Rathaus bekannt, wie britische Medien übereinstimmend berichten.