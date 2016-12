Beliebter als der Reformationstag scheint in Bayern der Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar zu sein. Wenn sich die Menschen einen weiteren bundesweiten Feiertag aus den regional bereits vorhandenen aussuchen dürften (wobei Mehrfachnennungen möglich waren), läge der Drei-Königs-Tag mit 59 Prozent in Bayern an erster Stelle. Der Reformationstag erhielt bei dieser Frage 49 Prozent. Bundesweit steht der Reformationstag mit ebenfalls 49 Prozent an der Spitze. Den früher bundesweit und seit 1995 nur noch in Sachsen existierenden Buß- und Bettag im November hätten 38 Prozent der Bayern gerne wieder in ganz Deutschland. Einen ganz neuen, anderen Feiertag würden sich neun Prozent wünschen.