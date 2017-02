Rede vor Ausschuss des US-Senats Ashton Kutcher kämpft emotional gegen moderne Sklaverei

"Es hat mich regelrecht verfolgt"

"Ich war bei FBI-Razzien dabei und habe Dinge gesehen, die niemand sehen sollte", sagt er in einem Video-Ausschnitt, der auf seiner Webseite "A Plus" veröffentlicht wurde. Seine Stimme wird brüchig und er kämpft mit den Tränen als er fortfährt: "Ich habe Videomaterial gesehen, auf dem ein Kind, das genauso alt ist wie mein eigenes, von einem Amerikaner vergewaltigt wurde, der als Sex-Tourist in Kambodscha war." Diese Szene habe ihn nicht mehr losgelassen. Er sei drei Monate lang jeden Abend ins Bett gegangen und habe an dieses kleine Mädchen denken müssen. "Es hat mich regelrecht verfolgt", so Kutcher mit zittriger Stimme.