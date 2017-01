An diesem Montag feiert Pegida München das zweijährige Bestehen – ein Jubiläum der Schande. Jetzt gerade wettern auf dem Marienplatz Spitzenvertreter der regionalen Neonazi-Szene, verurteilte Rechtsterroristen und ihre irrläufigen Anhänger wohlbehütet gegen demokratische Politiker, Juden, Ausländer, Muslime, Frauen, Homosexuelle und Andersdenkende. Für ,Wehret den Anfängen!’ ist es zu spät. ,Nie wieder!’ kann niemand mehr ernsthaft in den Mund nehmen, wenn Woche für Woche Nazi-Parolen durch die Straßen schallen und politisch motivierte Straf- und Gewalttaten immer neue Rekorde erreichen. Wenn wir ehrlich sind, ist doch längst Alltag, was vor Jahren noch nicht denkbar schien."

"Stehen an historischer Schwelle"

"Bellevue di Monaco oder auch ,München ist bunt’ setzen sich dafür ein, dass diese braune Renaissance nicht Normalität wird. Noch ist es nicht zu spät. Das sage ich gerade mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen. Ich bleibe dabei, dass wir die destruktiven antidemokratischen, antiliberalen und antimodernen Tendenzen in unserem Land – und in Europa – mit aller Kraft bekämpfen müssen. Ich habe erlebt, wie schnell und schonungslos aus Hass zerstörerischer Furor wird – unaufhaltsam. Und ich habe mein Leben der Mission gewidmet, dass keine weitere Generation mehr diese Erfahrung machen muss.

Ich bin überzeugt, dass wir an einer historischen Schwelle stehen. Es geht um die Zukunft unseres Landes, unserer Stadt, unserer Gesellschaft als Miteinander. Wenn dieses Wahljahr zu einem weiteren Spaltjahr wird, ist die demokratische Verfasstheit unseres Staates in Gefahr. Die jüdische Gemeinschaft begleitet die letzten Jahre mit wachsender Sorge. Wir haben das freundliche Gesicht der Bundesrepublik anfangs als sehr wohltuend empfunden – gerade die emotionalen Bilder aus München als Hauptstadt der Menschlichkeit. Viele Mitglieder der Gemeinde und auch die Kultusgemeinde als solche haben sich aktiv in die Hilfe für Geflüchtete eingebracht – tun das bis heute.

Zugleich gibt es auch in unserer Gemeinschaft – das gebe ich unumwunden zu – berechtigte Sorgen, dass Wohlwollen und temporärer Kontrollverlust von weniger Hilfsbedürftigen sowie von Terroristen missbraucht wurde und wird. Auch der Antisemitismus wird nicht nur von den rechtspopulistischen und -extremen Gruppen befeuert, sondern er wird auch importiert – aus Ländern und Kulturen, in denen Judenhass selbstverständlich zur Sozialisierung gehört. Schließlich möchte ich den linksextremen Fanatismus nicht verschweigen, dessen systemfeindliches Agieren auch nicht zu tolerieren ist."

"Hölle oder Paradies? Wir haben es selbst in der Hand"

Insgesamt erleben wir ein ungeahntes Erstarken radikaler und brutaler Haltungen und Verhaltensweisen, das in Gewalttaten und Wahlergebnissen Niederschlag findet. Mein Leben hat mich vor allem eines gelehrt: Auf die Menschen kommt es an. Sie sind zu allem im Stande – im Guten wie im Schlechten. Wir haben es in der Hand, ob wir die Hölle oder das Paradies auf Erden erleben. ,Weida mitanand’ hieß vor dreieinhalb Jahren der Song, mit dem die Menschen in Bayern gezeigt haben, dass wir angesichts der Flut-Katastrophe zusammenstehen.

Viele, die damals diese Benefiz-Aktion vorangebracht haben, sind auch heute dabei – sind Teil von Bellevue di Monaco. ,Weida miteinand’ ist ein wunderbares Motto, das auch im aktuellen Kontext passt: Wir dürfen nicht aufgeben, wir müssen weitermachen – miteinander. Wir sind mehr und wir sind stärker – weil wir an das Gute im Menschen glauben, an das Gute in der Welt. Weil wir überzeugt sind, dass Menschlichkeit der Schlüssel zu Freiheit und Glück ist."