Red Bull baut, FC Bayern mietet Mateschitz bestätigt: 100-Millionen-Halle wird gebaut

Die Bilder aus dem Dschungelcamp Öffentliche Klogänge und Drogengeständnisse an Tag 2

Schon am zweiten Tag im Camp geht es heiß her: Hanka sucht nach Alternativen zur eigentlichen Camp-Toilette und zwei Männer zeigen große Gefühle am Lagerfeuer. Zur Abkühlung nehmen Honey und Florian ein „Schlimmbad“.