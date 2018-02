Rechtzeitig zur heißen Phase Bayern-Spielmacher bald wieder fit: Thiagos Träume

München - Schon wieder leiden, schon wieder schuften für die Rückkehr auf den Fußballplatz. Doch diesmal hatte die nächste Leidenszeit in der Karriere von Bayern-Star Thiago zumindest einen positiven Nebeneffekt: Der Spanier konnte seinen Sohn Gabriel, der im Mai des vergangenen Jahres zur Welt kam, beim Aufwachsen begleiten.



Ob an Weihnachten, Silvester - oder beim Besuch in einem Aquarium in der Heimat Barcelona: Gabriel war mit Ehefrau Julia Vigas Thiagos große Stütze in der Reha. "The only one", schrieb der stolze Papa kürzlich unter ein Twitter-Bild mit seinem Filius auf dem Arm. Gabriel, der Einzige: Thiagos größte Motivation beim Kampf fürs Comeback.