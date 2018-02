Rechtzeitig zum Valentinstag Kanye West: Für Liebeserklärung an Kim zurück auf Instagram

Rapper Kanye West (40, "The Life Of Pablo") hat sich auf Instagram zurückgemeldet. Während auf seinem Profil am 13. Februar noch gähnende Leere herrschte, sind dort seit dem Valentinstag am 14. Februar 55 neue Post zu bestaunen, die er innerhalb von acht Stunden veröffentlicht hat. Was hat ihn dazu gebracht? Die Liebe! Er hat seinen Account Ehefrau Kim Kardashian (37, "Selfish") gewidmet, mit der er drei Kinder hat. Doch was auf den Fotos zu sehen ist, dürfte so manchen überraschen...