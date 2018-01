Der Stürmer absolvierte am Mittwoch wie Weltmeister Mats Hummels erstmals in der Vorbereitung das Mannschaftstraining in voller Länge. Ein Einsatz am Freitag soll für den Polen mit Blick auf seine Patellasehnenbeschwerden nach Informationen des Kicker angeblich zu früh kommen. Wäre dem so, würde Neuzugang Sandro Wagner nach zwölfeinhalb Jahren sein Comeback im Bayern-Trikot geben.