Rechtsextreme Szene Waffen und Munition bei Razzia sichergestellt

E-Mobilität bei der MVG Dieser Bus ist einmalig - und die Zukunft Münchens

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) will ihre Bus-Flotte in naher Zukunft elektrisch betreiben. Ein erster Gelenkbus-Prototyp fährt demnächst im Linientestbetrieb durch München. Die AZ hat schon mal eine Runde in der Neuheit gedreht.