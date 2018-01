In einer anderen Zeile heißt es: "im Deutschen wurzelt leider tief der Knecht". Diese Wortwahl scheint Kritik am Schuldbewusstsein der Deutschen gegenüber der Verbrechen zur Zeit des Nationalsozialismus zu enthalten. Die Formulierung erinnert stark an die Argumentation aus rechten Kreisen, dass "so langsam mal Schluss mit dem Schuldkult" sein müsse und Deutschland mit der Erinnerungen an diese dunkle Periode der Geschichte kleingehalten werde.

Video erscheint auf Verschwörungstheorie-Kanal

Veröffentlicht wurde das gut fünf Minuten lange Musikvideo exklusiv auf dem YouTube-Kanal "SchrangTV", der auch darüber hinaus mit fragwürdigen Inhalten aufwarten kann: "Planen Eliten Bügerkrieg in Deutschland?", "Lügen über Chemtrails: ARD/ZDF entlarven sich" und "RFID Chip für jeden geplant?", um nur ein paar zu nennen. Zwischendrin finden sich zudem viele esoterische Themen wie "Spirit: Erkenne dich selbst" oder "Achtung! Nur für bereits Erwachte!".

Der Kanal wird von Heiko Schrang betrieben, einem Verschwörungstheoretiker der unter anderem ein Buch mit dem Titel "Die Souveränitätslüge" verfasst hat und beim Prozess gegen den Reichsbürger Adrian Ursache, für den er laut einem von ihm verfassten Artikel Sympathien und Verständnis hat, als Zuschauer anwesend war.

Lisa Fitz war bereits knapp ein Jahr zuvor, im April 2017, und im Dezember 2016 als Talk-Gast bei "SchrangTV" aufgetreten. Ihr 2017er Auftritt trägt den Titel "Lisa Fitz: Die ganze Geschichte ist eine einzige Kette von Verschwörungen".

Es ist nicht das erste Mal, dass Lisa Fitz im Zusammenhang mit merkwürdigen Ansichten in Erscheinung tritt. So berichtete die Frankfurter Rundschau 2016, dass Fitz sich für einen Kabarett-Beitrag über die NATO laut eigener Aussage von Willy Wimmer inspirieren ließ. Der wiederum schreibt regelmäßig als Autor für das Compact-Magazin des rechtslastigen Publizisten Jürgen Elsässer.

In einem Interview mit dem vom russischen Staat finanzierten TV-Sender Russia Today deutsch sagte sie im selben Jahr, dass sie "einige der wenigen" in Deutschland sei, "die noch die Meinung frei sagen können". Viele ihrer Kabarettisten-Kollegen hingen seien "sowas geworden, wie systemimmanente Hofnarren".

Dementsprechend wird das Video von Heiko Schrang, der sich hier offenbar als Fitz' Publizist betätigt, auch gleich mal als "zensurgefährdet" eingestuft. Denn immerhin habe das Lied "das Zeug zum Kultsong des Widerstands zu werden", denn Fitz sehe ja schließlich etwas, was alle anderen nicht sehen.