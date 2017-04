München - Mei, ist das schon wieder langweilig: die Bayern bauen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ihren Serienmeister-Status aus, und werden in wenigen Wochen zum fünften Mal in Folge deutscher Meister. "Wenn das so weiter geht, feiern die Bayern nächstes Jahr schon an Weihnachten den Titel." Das ist die Befürchtung vieler Fans einer ausgeglichenen Bundesliga. Ist natürlich Quatsch, an Weihnachten kann niemand Meister werden, an Ostern könnte es aber klappen.