Ramersdorf - Es war gegen 14:46 Uhr, als die Frau in der U-Bahn kurz vor der Haltestelle Michaelibad plötzlich ohnmächtig wurde. Mitreisende erkannten dies und riefen sofort den Notruf. Der Mitarbeiter in der Leitstelle der Feuerwehr erklärte den Ersthelfern dann am Telefon, was sie zu tun haben. Sie mussten die Frau reanimieren.