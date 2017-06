Hendrik teNeues, Timothy Peach & Co. Promis feiern Buch-Party: Eine Rolex fürs Bücherregal

Eine Rolex am Handgelenk ist Schmuckstück, Zeitmesser und Statussymbol zugleich. Jetzt gibt es die traditionsreiche Luxus-Uhr auch fürs Bücherregal! "The Watch Book – Rolex“, so lautet der Titel des Werkes von Uhren-Experte Gisbert L. Brunner, das im Juni im teNeues Verlag erscheint.