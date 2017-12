Thomas Müller: "Ich habe Besiktas gegen Leipzig ein bisschen beobachtet. Da haben sie in Istanbul mit ihrer Fankulisse die Leipziger beeindruckt. Wir wollen auf gar keinen Fall im Heimspiel ein Gegentor bekommen. Beim Auswärtsspiel müssen die Warnglocken schon angehen. Wir sind nicht unglücklich. Wir wollen so weit kommen wie möglich, dann würde das deutsche Ergebnis in der Champions League ein bisschen beschönigt. Es hängt ja doch ein bisschen Nationalstolz mit drin."

Niklas Süle: "Es war ja dann doch nicht so schlecht, dass wir Gruppenzweiter geworden sind. Gerade wenn man Real Madrid gegen Paris Saint-Germain sieht. Besiktas hat Topspieler. Ryan Babel kenne ich noch aus Hoffenheim. Es wird eine schwierige Aufgabe, aber es hätte schlimmer kommen können."

Arjen Robben: "Es ist eine schöne Herausforderung. Ich habe noch nicht gegen Besiktas gespielt. Wir müssen uns gut vorbereiten und vorsichtig sein. Sie waren mit Leipzig in der Gruppe und haben es gut gemacht. In der Türkei ist die Stimmung immer super, darauf können wir uns einstellen. Wir müssen aber erst zuhause spielen und eine gute Ausgangsposition holen."

Jerome Boateng (bei Twitter): "Ein interessantes Los für uns. Sie sind in guter Verfassung. Auf geht's."

Hasan Salihamidzic: "Wir wissen, wie stark die sind. Wir haben das in den Spielen gegen Leipzig verfolgt. Es ist eine schwere Aufgabe, aber es ist okay. Wir freuen uns auf die außergewöhnliche Stimmung. Man sagt ja immer, dass es ein Nachteil ist, erst zu Hause zu spielen. Wir müssen es so nehmen. Es ist kein Vorteil, aber wir sind stark genug, nehmen das an und werden Gas geben."

