Reaktionen auf den Wechsel in die MLS Hoeneß: "Schweinsteiger ist ja jetzt ein Global Player geworden"

Uli Hoeneß:

Das war natürlich auf Dauer kein Zustand für ihn in Manchester. Das fünfte Rad am Wagen zu sein, ist für einen Mann wie Schweinsteiger eine Situation, mit der er nicht zufrieden sein kann. Er ist ein Global Player, der sich auf der ganzen Welt zurechtfindet. Auch mit der Sprache wird er kein Problem haben. So kann man seine Karriere beenden.

Thomas Müller:

Viel Glück, mein Freund!

Franck Ribéry:

Jetzt wird er wieder Spaß haben. Es ist gut für ihn und für seinen Kopf. Es war eine schwierige Situation für ihn. Viele haben nicht verstanden, warum er in Manchester nicht so viel gespielt hat.

Holger Badstuber:

Großartiger Transfer für die MLS. Alles Gute und viel Glück, Basti!

Arne Friedrich:

Er kann sich auf eine gute Zeit freuen. Chicago ist eine tolle Stadt, und der Verein wird sehr professionell geführt. Mann kann die MLS sicher nicht mit der Bundesliga oder der Premier League vergleichen, aber dort wird auch ein guter Fußball gespielt.

Boris Becker:

Viel Glück bei Deiner neuen Aufgabe!

Joachim Löw:

Er hat mir gesagt, dass er alles reingehängt und versucht hat. Er hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, dass ManU dauerhaft ohne ihn plant. Bastian fühlt sich in großen Städten wohl, wo er untertauchen und viel erleben kann. Das ist absolut okay. Es ist schade für ihn, dass es so für ihn in Manchester endet. Ich bin der Meinung, dass er ManU hätte helfen können als Organisator im Mittelfeld, aber die Entscheidung des Trainers war anders.

Veljko Paunovic (Trainer Chicago Fire):

In der Kabine wird er ein herausragendes Beispiel für einen Champion sein. Er ist immer noch jemand, der das auch auf dem Spielfeld zeigen und den anderen vormachen kann, wie wir arbeiten, uns vorbereiten, uns verhalten, denken und zusammenarbeiten müssen, um dieses Level zu erreichen.