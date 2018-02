"Station 19" heißt der nächste "Grey's Anatomy"-Ableger. Die neue Show von Shonda Rhimes (48), die auch hinter den Serien "Private Practice", "Scandal" und "How to Get Away with Murder" steckt, wird am 22. März in den USA Premiere feiern. Der erste Trailer gewährte nun Einblicke in die TV-Show, die jede Menge Action, Drama und Feuer verspricht. Allerdings hält sich die Euphorie in Grenzen. Der zweiminütige Clip wurde zwar bereits an die 600.000 Mal auf YouTube aufgerufen, doch die Kommentare darunter sind wenig schmeichelhaft.