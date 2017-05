Ein Schlüssel zum Erfolg wird der richtige Start in die Begegnung sein – denn am Sonntag war die Partie nach dem ersten Viertel so gut wie gelaufen: "Wir waren direkt 0:10 hinten, haben keinen Rhythmus gefunden", analysiert Gavel. Djordjevic bemängelt, dass seine Spieler "unbewaffnet" in den Wettkampf gingen: "Wenn du einen echten Kampf hast, musst du von Anfang an deine Waffen dabei haben, Körpereinsatz zeigen, im Sport ist es das Gleiche." Außerdem kritisiert er die Schiedsrichter, "gegen Maik Zirbes wurde gepfiffen, sobald er den Gegner anpustete".

Ausgeglichene Bilanz

Dass die Bayern Waffen haben, um Bamberg zu schlagen, hat man in der Hauptrunde gesehen: Im Pokalfinale verloren sie nur knapp (71:74), beim Heimspiel in der Rückrunde gab es einen 67:59 Sieg gegen die Oberfranken.

"Unser Exempel ist das Spiel, das wir vor einigen Wochen gegen sie gewonnen haben. Wir müssen so auftreten wie eigentlich die ganze Saison: Die Physis des Gegners annehmen, mental bereit sein, mit Respekt, aber ohne Furcht spielen", sagt Djordjevic. Auch Gavel glaubt an die bayerischen Basketball-Waffen: "Jeder bei uns will eine Revanche und sein anderes Gesicht zeigen – wir wollen den Sieg holen und die Serie ausgleichen." Damit sich die Geschichte nicht wiederholt.

