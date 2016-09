Schlag gegen den IS in Schleswig-Holstein und Niedersachsen : Bei Anti-Terror-Razzien im Morgengrauen nehmen Einsatzkräften drei Syrer fest. Sie sollen sich für den Islamischen Staat für Anschläge bereit gehalten haben.

Berlin - Die drei wegen Terrorverdachts festgenommenen Syrer hatten nach bisherigen Ermittlungen einen Bezug zu den Attentaten in Paris im November 2015. Das sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Dienstag in Berlin.