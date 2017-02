Razzia auf Goa-Festival Drogenhandel bei Musikparty - Veranstalter unter Verdacht

Tettenweis - Während einer Musikveranstaltung in Niederbayern hat die Polizei Dutzende Drogendelikte festgestellt. Bei der Razzia in Tettenweis (Landkreis Passau) seien gegen 30 der 170 kontrollierten Menschen Ermittlungsverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet worden, teilte die Polizei am Montag mit.