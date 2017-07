Raus aus der Hungerspirale Neues Zentrum gegen Essstörungen in München

Gegründet wurde das Zentrum in Kooperation mit dem Versorgungszentrum Essstörungen ANAD. Dessen Leiter, Andreas Schnebel, teilt sich die Führung des CoMedicums mit Dr. Albus. Gemeinsam wollen sie in dem Zentrum auch die Betreuung der Angehörigen in den Mittelpunkt rücken. Denn Familie oder Partner leiden oft über Gebühr mit den Patienten mit.

"Mit Essgestörten zusammenleben, ist sehr schwierig", so Schnebel, "Viele meinen es gut, machen aber trotzdem viel falsch." Aus Sorge würden Angehörige zum Beispiel versuchen, das Essverhalten des Betroffenen zu kontrollieren. Die erhöhte Aufmerksamkeit sei aber oft kontraproduktiv, stachele viele Patienten erst recht an. "Essstörungen haben auch viel mit Macht zu tun", so Schnebel.

Grundsätzlich steht das Zentrum allen Altersgruppen offen. "Meine jüngste Patientin ist sechs die älteste 82 Jahre alt", so Schnebel. Ein Schwerpunkt liegt trotzdem auf Angeboten für Kinder und Jugendliche. Denn, das beobachten die Experten schon länger, die Betroffenen werden immer jünger.

Auch soziale Netzwerke haben eine Teilschuld

Das liege, laut Schnebel, zum einen daran, dass Kinder heute früher in die Pubertät kämen. Zum anderen aber trügen auch Medien und soziale Netzwerke immer mehr zumindest eine Teilschuld. Fernsehsendungen wie Germany’s Next Topmodel und Plattformen wie Instagram präsentierten den Kindern eine Welt, in der ein schlanker Körper mit Glück und Erfolg gleichgesetzt wird. Eine Beobachtung, der auch Dr. Albus zustimmen kann: "Man sollte den Einfluss von Leitfiguren nicht unterschätzen."

Um überhaupt eine Therapie zu beginnen, brauchen viele Betroffene lange. Die Scham ist zu groß, die Essstörung zu fest in den Alltag integriert. Machen die Patienten jedoch den Schritt, stehen die Heilungschancen nicht schlecht.

Laut Schnebel kann bei den häufigsten Formen von Essstörungen, Magersucht und Bulimie, rund ein Drittel der Patienten geheilt werden, bei einem weiteren Drittel lasse sich der Zustand zumindest deutlich verbessern. "Im Idealfall binden wir die Patienten hier nicht jahrelang an uns", so der Psychotherapeut.

