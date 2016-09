Was viele von uns an einem traditionellen Dirndl im Sommer stört, ist die Enge am Oberkörper. Das kann zum Beispiel durch Freiheit an den Schultern kompensiert werden: wer auf modische Dirndl mit höherem Ausschnitt und dünneren Schulterträgern setzt, kann gerne auf eine Dirndlbluse verzichten, ohne den Bogen zu überspannen.