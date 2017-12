Gibt es einen rassistischen Familienhintergrund?

Kimberly Jones, Keatons Mutter, postete laut TMZ am 25. August diesen Jahres ein Statement, in dem sie sich an "eingeschnappte Amerikaner" wendet, die aufhören sollen "zu heulen" und sie mit "historischem Blut und Verletzungen" in Ruhe lassen sollten. So weit so unproblematisch – auf den ersten Blick. Da dies aber zwei Wochen nach den Rassen-Unruhen in Charlottesville gepostet wurde, zielt der Kommentar sehr stark in Richtung der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Dazu hat Kimberly viele Fotos, die sie mit der Konföderiertenflagge zeigen, einem unter Umständen rassistischen Symbol. Ob sie das tatsächlich zu einer Anhängerin der "White Supremacy"-Bewegung macht, ist natürlich damit noch nicht gesagt. Mittlerweile ist ihre Facebook-Seite nicht mehr öffentlich zugänglich.