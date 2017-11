Ähnlicher Einsatz bereits am Freitag

Die Vorfälle der illegalen Einreise per Güterzug häufen sich in letzter Zeit wieder. Erst am vergangenen Freitagmorgen konnte die Polizei am Rangierbahnhof Nord fünf Männer, allesamt Afrikaner, aufgreifen. Die Behörden erkannten, dass die Plane an der Oberfläche des Sattelaufliegers aufgeschlitzt war. Bei der Durchsuchung fanden sie dann die Flüchtlinge unter der Plane – sie hatten versucht, sich hinter Betonblöcken unter der Plane zu verstecken.