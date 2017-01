Raketen-Verbot an Silvester? Streit um den Böller-Dreck an der Isar

Der Feinstaub habe ihre Bronchien so beeinträchtigt, dass sie instinktiv flacher geatmet habe, sagt die grüne Stadtteilpolitikerin der AZ. Fast blind tastet sie sich in der Nacht voran: „Das war ein verstörendes Weltuntergangsszenario. Der Preis für die Silvesterknallerei ist viel zu hoch.“

Dass die Grünen – über kurz oder lang – private Silvesterfeuerwerke in der Stadt ganz abschaffen wollen, so wie in Frankreich üblich, hält die CSU im Bezirksausschuss für möglich.

Florian Florack (CSU) sieht zwar auch, dass die Isarböschungen nicht leicht vom Silvestermüll zu reinigen sind, aber für Raketen-Verbotszonen in der Stadt ist er keinesfalls zu haben: „Die private Freiheit zu feiern ist fundamental. Die wollen wir den Leuten nicht verbieten. An den Isarauen ist viel Platz“, so Fraktionsvorsitzender Florack: „Und wie soll die Polizei es schaffen, so ein Verbot zu kontrollieren?“

Zuletzt hat er in seiner Kindheit eine Rakete gezündet, seitdem begnügt sich der 39-jährige Arne Brach an Silvester mit einer Wunderkerze (das abgebrannte Stäbchen entsorgt er selbst): „Die Knallerei finde ich völlig absurd. Jeder Böller, der in die Luft geht, hätte eine Spende werden können.“

Sein Alternativ-Vorschlag für Münchner, die laut und schrill Silvester feiern wollen: „Warum treffen sich die Böller-Fans anstatt an der Isar nicht auf der großen Theresienwiese. Am schönsten und umweltverträglichsten fände ich es, wenn die Stadt in Zukunft ein oder mehrere prächtige professionelle Feuerwerke zündet.“