Monza - Felipe Massas potenziellem Nachfolger wurde selbst ein bisschen mulmig. Ein 36-Jähriger für einen 35-Jährigen? Für Jenson Button könnte sich bei Williams auf jeden Fall ein Kreis schließen, sollte er zurückkehren. 2000 begann Buttons Karriere in der Formel 1 beim Team aus seinem Heimatland, fast 300 Rennen hat der smarte Brite mittlerweile absolviert. "Es ist immer ein komisches Gefühl, wenn jemand zurücktritt, der so viel erreicht, so viele Siege eingefahren hat und so nah an einer Weltmeisterschaft war", sagte Button über Massa, der noch acht Rennen vollenden und dann aus der Motorsport-Königsklasse aussteigen will.