Mit Hilfe des neuen Sponsors hansgrohe rückt das Bora-Team in der kommenden Saison in die WorldTour auf. Der polnische Olympia-Dritte Majka, der in diesem Jahr zum zweiten Mal die Bergwertung der Tour de France gewann, soll bei Bora die Rundfahrer-Fraktion um Emanuel Buchmann maßgeblich stärken.