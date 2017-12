Berlin - Ein Rentner hat sich in der Berliner U-Bahn als Polizist ausgegeben und mit einer Schusswaffe einen Sitzplatz gefordert. Der 78-Jährige war am Montagnachmittag mit der Linie U6 unterwegs, teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Bahn habe er eine 25-jährige Frau aggressiv aufgefordert, ihren Sitzplatz für ihn freizumachen.