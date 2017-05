Quoten konnten nicht überzeugen "The Story of my Life" bekommt keine zweite Staffel

Experiment gescheitert: Die VOX-Sendung "The Story of my Life" geht nicht in die Verlängerung. "Nach der Ausstrahlung der ersten Staffel ist es uns nicht gelungen, unser Publikum für diese besondere Idee zu begeistern. Deshalb werden wir keine zweite Staffel 'The Story of my Life' beauftragen", erklärte der Sender jetzt auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news.