Weder Drehbuchautoren noch ein Regisseur noch Darsteller wurden bisher genannt, dennoch scheint sich in puncto "X-Men"-Franchise etwas zu tun: Auf der Plattform "My Entertainment World", die anstehende Castings und Dreharbeiten für TV- und Kinoproduktionen listet, findet sich seit Kurzem ein Eintrag zu "X-Men: Supernova". Demzufolge soll am 15. Juni in Montreal die erste Klappe zur "X-Men: Apocalypse"-Fortsetzung fallen, die sich laut Beschreibung vorrangig um Mutantin Jean Grey drehen wird: Dem X-Men-Mitglied steigt seine immer größer werdende Macht gefährlich zu Kopf. Zuletzt spielte Sophie Turner die Telepatin, die in der ursprünglichen "X-Men"-Trilogie von Famke Janssen verkörpert wurde und dort in "X-Men: Der letzte Widerstand" (2006) schon einen ganz ähnlichen Handlungsstrang hatte.