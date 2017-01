Per Facebook ließ Elyas M'Barek die Bombe platzen: Sein Kinohit "Fack ju Göhte" erhält eine weitere Fortsetzung. "Oh Yezzz!! Wir drehen Fack ju Göhte 3!!", freut sich der Hauptdarsteller der Reihe, und lässt mit den beigefügten Stichworten #Finalfack und #Endgegner darauf schließen, dass es auch der letzte Film um Ex-Bankräuber/Neu-Lehrer Zeki Müller und seine Klasse sein wird. Am 26. Oktober soll die Komödie von Regisseur Bora Dagtekin in die Kinos kommen und darf jetzt schon als heißer Kandidat auf den erfolgreichsten deutschen Film des Jahres gelten: Die beiden Vorgänger lockten 2013 und 2015 7,4 Millionen beziehungsweise 7,7 Millionen Zuschauer in die deutschen Kinos.