Pyeongchang 2018 Wie bei Cool Runnings: Die Exoten bei Olympia

30 Jahre nach Jamaikas legendären „Cool Runnings“ geht in Pyeongchang endlich das erste afrikanische Team in den olympischen Eiskanal. Es steuert: Seun Adigun. „Das ist mehr als ein Traum, der jetzt wahr wird“, sagt Adigun, die wie ihre Anschieberin Akuoma Omeoga und Ersatzfrau Ngozi Onwumere in den USA lebt. Dort begann die Geschichte des allerersten Bobs Nigeria vor einigen Jahren mit einem Holzmodell in einer texanischen Garage. Sie endet mit 100 km/h in Steilkurven. „Angst ist nur eine Chance, etwas zu lernen“, sagt Adigun.